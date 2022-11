Aries (marzo 21-abril 20)

El cansancio de un largo año te empieza a atacar, lo que hace que estés menos concentrado de lo habitual en tu trabajo o en tus actividades diarias. Necesitas un último esfuerzo para cerrar el 2022 de la gran manera que ha sido. No aflojes ahora.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Pocas veces se puede tener días tan buenos como el que te espera hoy. Lo cierto es que lo mereces, ya que vienes desde hace mucho tiempo realizando cosas buenas por los demás, por lo que no te tiene que sorprender que ellos te quieran recompensar a ti.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Comienzas un periodo de abundancia y de recibir el fruto del gran trabajo que has realizado en el último tiempo. Al fin en lo laboral se dan cuenta de tu importancia, por lo que no les quedará otra que tener que darte un incentivo por tu buen rendimiento.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Siempre tienes algún anhelo o sueño en tu cabeza, dando vueltas en tu mente antes de dormir. Si bien hoy no será el día que se concreten, sí debes tener la certeza que vas en la dirección correcta para lograrlos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si bien se te presentarán algunas situaciones complicadas, son estos los momentos donde muestras tu templanza y de lo que realmente estás hecho. No te atormentes, que tú sabes cómo defender tu lugar de manera tal que saldrás bien parado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ya debes dar la vuelta con aquel enojo que cargas por varios días. La única forma de solucionarlo es hablarlo con la persona que generaste este problema. Si no lo haces a tiempo, puede que mañana ya no exista la oportunidad de arreglar las cosas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No debes confundir el tener buena relación con compañeros en el trabajo, a generar una amistad verdadera y basada en la confianza. No todos tienen las mismas buenas intenciones, por lo que es mejor no revelar demasiado de tu vida a quienes vienes conociendo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Que el calendario se encuentre en el periodo de tu signo, hace que te encuentres más inspirado y con mejores ideas para tu vida, como también en lo laboral. Sin embargo, también tomate el tiempo de descansar. No cargues con mucho solo por tu buena racha.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Una situación inesperada hará que te preocupes mucho y que todos tus pensamientos se vayan hacia eso, pero no ten calma que verás cómo al final del día la situación es bastante menos grave de lo que imaginabas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te gusta que todos sigan la hoja de ruta que tu planteas, por lo que te molestará que alguien llegue a imponerte su camino. A pesar de que no te agrade, no siempre puedes lideras y debes saber seguir a los otros también.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Vivirás un día muy agotador, debido a que durante la jornada se te irán presentando distintas problemáticas en lo laboral. No será nada grave, solo que al final terminarás bastante cansado, aunque con el pecho inflado por todo lo que logres superar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ten cuidado por donde te mueves y en quienes confías. No todos quieren lo mejor para ti, por lo que los asuntos importantes mejor no los dejes en otras manos, ya que podrías correr el peligro de que te jueguen chueco.