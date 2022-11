Aries (marzo 21-abril 20)

Después de bastantes tormentas que has atravesado, al fin hay un cambio importante en lo que es tu vida, ese que tanto has esperado. Ahora debes tener la confianza necesaria para enfrentar este gran desafío que te llegará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

El amor te entregará muy buenas noticias, es que esa persona que tanto interés sentimental te ha generado, al fin se dará la vuelta y te observará con la mirada que esperabas recibir. Es el momento para atreverse a vivir una linda historia.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Las cosas no vienen saliendo como esperas y para mala fortuna, quizás esa dinámica no cambie hoy, pero debes tener la fortaleza suficiente para aguantar las malas. Pronto cambiará el ciclo y valorarás hasta las batallas perdidas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Te cuesta entender algunas actitudes que tienen los demás contigo, sabiendo cómo has sido tú con ellos, pero siempre recuerda que solo somos dueños de nuestros actos, lo que hagan a tu alrededor, habla más de ellos que de ti.

Leo (julio 23-agosto 22)

Debes tener cuidado con quien compartes tus secretos y aspiraciones, no todos son lo que pareces y quien sonríe de frente, puede apuñalarte por la espalda. Sabes bien quien no es de fiar, solo debes escuchar a tu corazonada que suele acertar con las personas falsas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Necesitas aprender que no siempre puedes ser la torta del cumpleaños, permite que los demás también brillen y puedan tomar las decisiones importantes. Si no los dejas participar, pronto podrían alejarse de ti personas que han sido leales contigo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No es necesario que cargues con una responsabilidad tan grande todo el tiempo. Hay muchos amigos y familiares que están dispuestos a ayudarte, pero no adivinarán lo que te sucede si no les cuentas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Este es el día que has estado planeando toda la semana. Si bien habrá algunos contratiempos, porque la vida no puede ser perfecta, todo saldrá tal y como imaginabas, regalándote una jornada realmente inolvidable.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Un ser querido que ha hecho mucho por ti, hoy te necesitará. Debes tener tus oídos bien abiertos para escuchar las señales que te presente. En estos momentos se ve en quiénes se pueden confiar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El mundo te sonríe y lo económico va de maravillas. Sin embargo, por las noches sientes que algo te falta. Solo tú sabes lo que siente tu corazón, por lo que sería bueno que te tomes un tiempo para escucharlo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No es la jornada ideal para arriesgarse con inversiones innecesarias. Hay momentos y momentos, pero esto no es el adecuado para aventurarse en lo desconocido, ya que podrías salir muy mal parado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Todo sucederá a su debido momento, pero necesitas tener la calma necesaria para enfrentar eso que esperar. La prisa nunca ha sido una buena consejera y menos en esta ocasión. No pierdas los avances por ser impaciente.