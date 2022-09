Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy la luna estará en armonía y eso te ayudará a sacar al exterior lo mejor de ti, esto desde tu lado más humano y generoso, incluso la posibilidad de resolver tensiones o conflictos por una vía diplomática, a pesar de tu carácter colérico. Es un día bueno para el amor, relaciones familiares y con los más íntimos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La Luna transita por tu signo y eso intensificará la importancia de la intimidad y los asuntos familiares, que ya sea por decisión propia o debido a los acontecimientos van a cobrar un mayor protagonismo. Es un día ideal para que resuelvas antiguos problemas o conflictos relacionados con el hogar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Continuarás en una racha muy positiva, sin embargo, hoy te sentirás algo más inestable, sobre todo por la tarde, y eso puede llevarte a centrar tu atención en asuntos que no tienen mucha importancia en tu vida, y por eso podrías dejar un poco de lado aquellas cosas que son fundamentales.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Los astros te envían excelentes influencias, sin embargo, estás pasando una semana complicada, con muchos bajones de ánimo que solo se justifican por temores internos, a menudo con poca o ninguna conexión con la realidad. Pero no te preocupes, pronto superarás esta situación y volverás a estar en paz.

Leo (julio 23-agosto 22)

Este es un día de muchas luchas y actividades, lo cual enfrentarás con fe y optimismo, continuando la buena racha que estás atravesando últimamente. La Luna se encuentra en posición armónica y eso hará que tomes las cosas con más serenidad y disfrutes más de cada momento. Habrá mucha felicidad familiar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tienes una gran astucia y poca gente sabe moverse y actuar con la habilidad que tienes tú, por eso vas a conseguir tus objetivos con gran seguridad, aunque no seas de los que llegan primeros o de los que resalten más frente a otros. Hoy tendrás un buen día, tanto en el trabajo como en asuntos familiares.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

A pesar de que hoy no es un mal día desde el punto de vista de los astros, continuarás con peligro de amenaza de traiciones o engaños en tu trabajo. Al final no te podrán hacer nada o las consecuencias serán muy pequeñas, pero te sentirás muy mal desde el punto de vista emocional y podrías caer en una etapa de tristeza o melancolía.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La Luna y otros planetas formarán combinaciones armónicas y benéficas que te ayudarán a dar lo mejor de ti, pero también te abrirán los caminos para que las cosas en el trabajo salgan como tú quieres. También en la vida social. De hecho, hoy obtendrás una satisfacción importante en esos ámbitos. Estás en un gran momento.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La armoniosa combinación planetaria que reinará hoy será de gran ayuda para ti para que logres obtener un éxito en tu trabajo y especialmente en tus asuntos financieros y patrimoniales. Hazle caso a tu intuición, ahora la tendrás en el punto máximo, sobre todo a la hora de tomar decisiones audaces y arriesgadas de dinero.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy será un día de celebración, ya sea por algo importante que has conseguido en tu trabajo o incluso por algún enemigo que ha fracasado o sufrido alguna desgracia. Pero también habrá algo importante conseguirás en tu vida sentimental o familiar, o si es que ya lo conseguiste. Este es el fruto de tus sacrificios.

Acuario (enero 21-febrero 19)

El dinero o el éxito no es lo que más te interesa, al menos si no va acompañado de ideales y principios más reforzados, pero aunque no sea la meta final de tu vida, estás a punto de conseguir un destacado éxito material con el que podrás librarte al fin de grandes angustias que han estado contigo por mucho tiempo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Pocas cosas son tan importantes para ti como el amor y hoy tendrás una sorpresa muy positiva o una felicidad inesperada. Tu vida está cambiando para bien en el ámbito sentimental, no te preocupes por lo que pueda durar, no te hagas cábalas, simplemente sé feliz y disfruta de esos momentos maravillosos que el destino te regalará.