Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy se parecerá mucho al día de ayer, con una mañana llena de problemas, tensiones y agobios en el terreno laboral y las relaciones con jefes o compañeros, pero al final todo se encaminará por la buena senda y el día terminará bien o incluso bastante bien. Será un día que irá de menos a más, y también en lo personal.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Habrá paz y descanso después de haber sufrido una importante preocupación o angustia, o algún problema que se resolvió felizmente, o que pasó de largo y te dejó un gran alivio. Es un día feliz y positivo aunque en sus comienzos parecerá todo lo contrario, pero debes descansar y relajarte, porque estás muy tenso.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Estás en un gran momento, ya que, por un lado, te protege una moderada suerte, pero por otro tienes la inteligencia y la intuición en su peak y te las apañas para conseguir todo lo que deseas con una gran habilidad, por todo eso te espera un día muy positivo tanto en lo laboral como en lo amoroso.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No sufras por amor, el gran problema que siempre has tenido es que en la mayoría de las veces tú vales mucho más que las personas a las que amas, pero estas no comprenden tu maravilloso mundo interior y les pareces un bicho raro. Ten fe en el destino, que en el momento adecuado te llegará la felicidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te espera un día bueno en el ámbito laboral y social, pero algo más triste en lo que se refiere a la vida íntima, aunque lo segundo dependerá en gran parte por ti. Quizás las ambiciones sean incompatibles con el amor o tengas que elegir entre el trabajo o la felicidad, pero harás lo correcto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Estás en un buen momento astrológico, con el Sol y Venus transitando por tu signo, que te ayudarán a ser un poco más feliz y que las cosas salgan del modo que tú quieres. También será ideal para recoger los frutos de tus esfuerzos y sacrificios de los meses anteriores. Igualmente, recibirás algunas ayudas o apoyos inesperados.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Este es un día ideal para viajar y sociabilizar, muchos de los éxitos o realizaciones te llegarán por esta vía. Conseguirás que quienes te rodean hagan las cosas tal y como tú las deseas gracias a tu astucia, encanto y diplomacia. Muy buen día para asuntos laborales y también para tu vida íntima, incluso para iniciar un romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Continuará el peligro en relación con tus enemigos o el riesgo de sufrir una traición o que te jueguen una mala pasada, por ello debes seguir muy atento. Al final lograrás superar con éxito la situación, pero ahora debes cuidar más tus espaldas, porque en el trabajo se está tramando algo feo contra ti.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tienes suerte y recibes ayudas porque al mismo tiempo tú también ayudas a otros y das suerte, o eres la suerte, para muchas personas. La vida te devuelve lo que tú haces y hoy mismo vas a tener una clara confirmación de ello, saliendo airoso de un problema o una crisis en el trabajo gracias a una ayuda providencial.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El sentido del deber es una de las cosas que tienes más claras en la vida, no estás aquí para hacer lo que te place sino para cumplir una misión o realizar un propósito, y hoy tendrás un claro ejemplo de esta realidad. Aunque puedas llegar muy alto o conseguir grandes éxitos no siempre puedes hacer lo que quieres.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Por suerte te espera un día cómodo en el que las cosas fluirán de forma armoniosa y te encontrarás con éxitos y alegrías. También tu mismo estás feliz y contento, a veces ni siquiera sabrás por qué, algo te dice que estás caminando en la dirección correcta y tus esfuerzos contribuirán a hacer un mundo mejor.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Este será un día de muchas dudas para ti. Sabes muy bien lo que quieres, pero lo que no tienes tan claro es la forma de llegar a conseguirlo. Por fuera se te ve firme y seguro de ti mismo, pero en realidad no sabes bien cuál es el camino por el que debes tirar. Tienes que desenvolverte en medio de la incertidumbre y la duda.