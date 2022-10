Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy será de esos días que uno tanto anhela cuando la rutina agobia, lleno de emociones y situaciones inesperadas para bien. Tal vez puede llegar a parecer caótico, pero sin dudas terminarás la jornada con una sonrisa de oreja a oreja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Nadie consigue sus sueños sin luchar por ellos. Debes salir adelante y ensuciarte con esfuerzos, pasión y sudor si quieres conseguir tus deseos. Es momento de poner tus privilegiar tus prioridades y no las de los demás.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El domingo no siempre es sinónimo de descanso, ya que has dejado por mucho tiempo algunas tareas pendientes en casa y hoy es la ocasión en la que tendrás que hacerte cargo. De todas maneras será un buen día para ti.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La sensibilidad que demuestras no es una señal de debilidad, sino que sueles estar más conectado con tus emociones y te cuesta hacer como si nada cuando algo te afecta a ti o los demás. Eso mismo hace que todos tengan un gran cariño hacia ti.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tener suerte no significa ser inmortal. Muchas veces te confías de que las buenas te han estado acompañando y corres más peligros de los necesarios. Hoy más te vale tener un día tranquilo y no tentar al destino con situaciones negativas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hace mucho tiempo venías anhelando un día de paz y tranquilidad. Ese día será hoy. Aprovecha de conectarte con la naturaleza y tus emociones, que te ayudará a saber por qué camino seguir de aquí en más.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Desde hace algún tiempo que estaba esperando volver a conectar con seres queridos que, por diversos motivos, se habían alejado. Cuando las relaciones son de verdad, la distancia y el tiempo no rompen lo que el corazón siente.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Cuando un familiar o un ser querido te falla, no significa que no te estime o que lo haya hecho a propósito. Todos cometemos errores y tú también lo has hecho. Se más comprensivo con los demás, así como ellos lo han sido contigo antes.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Una situación que te angustió durante toda la semana se resolverá hoy y de muy buena manera. Te darás cuenta que ya no hay de qué preocuparse y que de aquí a lo que resta del año, solo vendrán buenas noticias.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ese objetivo por el que venías luchando no se te dará por ahora, lo que bien te podría producir una gran decepción, pero debes saber que eso no significa que no sucederá, solo que este no es el momento. Tarde o temprano ese día llegará si perseveras.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Los planes no siempre sales como tú los planificas, porque a veces la vida quiere llevarte por caminos diferentes que a la larga terminan siendo mejores. Ten un poco de paciencia y te darás cuenta que termina siendo un muy buen día.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A veces las cosas suceden cuando menos lo esperas. Ese amor por el que tanto rogaste te llegará sin previo aviso y mucho mejor de lo que creías. No preguntes por qué, sino para qué y solo disfrútalo. No todos son tan afortunados como tú.