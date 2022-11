Aries (marzo 21-abril 20)

Puede que sea un día muy favorable para los temas laborales y monetarios, y te encontrarás más enfocado hacia estos asuntos de lo habitual o más pendiente de resultados o de noticias. Pero lo relevante es que las cosas te irán genial, aunque ahora no deberás depositar tu confianza en la fortuna.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Buenas noticias o algún éxito sorpresa. Será un día que tú afrontarás sin muchas ganas o con melancolía, pero qu te va a salir mucho mejor de lo que esperas, y en el que obtendrás ayudas con las que ahora no cuentas. Todo esto dará ánimos y te ayudará a afrontar y superar otras adversidades en la familia.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Casi siempre, para obtener el éxito es necesario moverse, activarse y desplegar toda clase de iniciativas. Sin embargo, en otros casos, como te pasará hoy, vas a ganar más estando quieto, dejando que los demás sean los que hagan las cosas y agarren las iniciativas. Ahora debes quedarte en retaguardia.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Esta es la hora de batallar, de salir a la arena y tomar las iniciativas. Te costará muchísimo porque estás con el ánimo muy bajo, atraviesas un momento muy sensible y tienes mucho miedo al fracaso, pero tienes que hacerlo, debes sobreponerte, ya que finalmente todo va a salir de maravillas y podrás tener la autoestima mucho más alta.

Leo (julio 23-agosto 22)

Pese a que la suerte siempre te acompaña, este día se te va a complicar y te van a surgir inconvenientes bastante difíciles de solucionar, al menos a corto plazo. Muchos esperan tu derrota para apartarte y ponerse en tu lugar, pero se quedarán con las ganas. Puede que hoy ganen una batalla, pero tú te quedarás con la guerra.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Una de las decisiones más correctas es retirarse en el momento preciso de los problemas. Cuando no se puede ganar o el triunfo podría salir muy caro, entonces lo sabio es retroceder y aguardar la llegada de momentos mejores. Esa es la disyuntiva a la que te vas a enfrentar hoy, pero debe ser tu mente la que lo solucione, y no el corazón.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

La diplomacia es tu mejor herramienta, tienes un don innato para hacer que aflore lo mejor de cada ser, y precisamente hoy ese don te regalará excelentes frutos en el ámbito laboral y social, ya que no solo te llevará al triunfo, sino que podrás evitar, o en su caso, atenuar notablemente alguna pelea o choque que habría sido fatal.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Los astros confirman día tras día que estás en momento positivo. El Sol y Venus en tu signo te brindan fortuna y te ayudarán a que muchos de tus anhelos o ilusiones se concreten, o estén cada vez más cerca de ello. Y justamente hoy te aguarda un día muy feliz tanto en el trabajo como en tu vida privada y familiar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tienes un gran blindaje frente a las traiciones y todo tipo de problemas, y hoy tendrás la chance de comprobarlo. El destino no te dejarár que tomes una iniciativa o una decisión que podría ser perjudicial para ti, aunque tú pienses lo contrario. No te encolerices si deseas hacer algo y no puedes, el destino te dará auxilio.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Los martes poseen mala fama, la tradición asocia este día con el agresivo y belicoso planeta Marte, y no es extraño que a menudo traiga conflictos y problemas. Pues bien, hoy debes aplicarte esto y tenerlo muy en cuenta porque es posible que te encuentres adversidades inesperadas, sobre todo laborales. Ten precaución con enemigos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Muchos en tu entorno te atacan o intentan hacerte daño de una u otra forma, pero sobre todo porque no te entienden y solo te ven como alguien extraño. Hoy debes tener cuidado, desenvolverte con prudencia y cautela, incluso tratar de no tomar la iniciativa, porque así confundirás o despistarás a esos rivales ocultos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Cuídate de los conflictos y disgustos. Muchas veces son los otros quienes tratan de sacarte de quicio o dañarte de un modo u otro, pero hoy podrías ser tu mismo quien vaya con el puñal en la mano, pero eso no te conviene y podrías salir perjudicado. No les des a tus adversarios una excusa para causarte daño o perjuicio.