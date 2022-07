Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

El fin de semana es una instancia de relajo, por lo que este sábado tendrás un día particularmente armónico y positivo con tus emociones. El amor y los sentimientos también se verán beneficiados con estas energías positivas. Incluso, podría haber una situación inesperada en cuanto a los asuntos del corazón.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Fue una semana bastante compleja, pero el sábado tiene nuevos aíres que hacen que los planetas empujen a tu favor, por ello te espera un día bastante positivo y rodeado de cariño, tanto en lo personal como en los asuntos del trabajo. El esfuerzo no es en vano y pronto comenzarás a ver frutos de lo sembrado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Quizás el día no comience de la mejor manera en lo amoroso, pero no dejes que unas nubes nublen un día hermoso. No siempre las malas noticias son indicio de algo negativo, solo hay que saber tomarlas de la manera correcta y salir adelante con una enseñanza positiva.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Siempre es bueno mirar hacia atrás y ver por todo lo que hemos pasado, de dónde venimos y qué hemos superado. Sin embargo, hay que alejar las sensaciones negativas o atormentarse con decisiones que ya no se pueden cambiar. Lo bueno que hoy tienes también es gracias a aquellos errores. Nunca lo olvides.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy comienzas un gran día, lleno de bendiciones y buenas energías en todos los ámbitos. Usa esta buena estrella a tu favor y atrévete a realizar eso que hace tanto tiempo estás planeando. No dudes en entregar tu amor, que el único que fracasa es quién nunca se atreve a luchar por lo que quiere.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Es un día perfecto para lograr pasar tiempo con tus seres queridos, ya sean amigos o la familia. El abrigo de los más cercanos, siempre es un buen lugar para sanar aquellas heridas que nos va dejando la vida. El amor y el cariño son capaces de curar todo. Tienes mucha gente que te quiere a tu alrededor.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Quizás hoy no tendrás el día agradable esperado, pero siempre debes mantener tu fortaleza para enfrentar aquellas complejidades que te depare el destino. Ya has superado muchas tormentas y después de una buena lluvia siempre hay un lindo arcoíris esperando. Las turbulencias solo son parte del viaje para llegar a un buen destino.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No son tiempos fáciles para la economía. Si no es algo estrictamente necesario, evita realizar gastos grandes que puedan terminar pasándote la cuenta antes que finalice el mes. Recuerda que todo lo material que quieres hoy, seguirá ahí en unos días. Las cosas más importantes no tienen que ver con los objetos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy es un gran día para realizar actividades al aire libre, hacer deporte o estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, los accidentes nunca avisan, por lo que siempre vale la pena ser precavido y no hacer cosas innecesarias que impliquen peligro de lesiones. Ser prudente es lo recomendable para no pasar por malos ratos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

A veces un viaje o volver a encontrarse con personas que no veías de hace mucho tiempo, resulta ser bueno para que el alma se llene de nuevas y positivas energías. Te espera algo bueno hoy, por lo que solo ten la habilidad de descubrir que es eso especial que estabas esperando.

Acuario (enero 21-febrero 19)

El descanso de lo que es el fin de semana quizás comenzará con algunas preocupaciones del trabajo, pero ten la prudencia de no darle más espacio del necesario y que lo fundamental va más allá de lo laboral, con las personas que te quieren y te rodean por lo que eres, no por el nivel de cargo que tienes.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A veces las tristezas o preocupaciones sentimentales invaden tus pensamientos cuando tienes un tiempo libre. No dejes que esto te quite de vista lo afortunado que eres. Esa persona que quieres, si no lo ve, es simplemente porque no te merece. Tienes un corazón noble, no se lo entregues a quien no lo valore.