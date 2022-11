Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy estarás enfocado en tu vida familiar y en la armonía de tu universo social. Si tienes que decidir cosas importantes, deberías sentirte con libertad a la hora de repasar todos los detalles y realizar muchas preguntas. Si recibes a a gente en tu hogar, pondrás mucho empeño en crear una atmósfera maravillosa.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es hora que dejes las cosas claras a tus cercanos, ya que primero debes tener sinceridad contigo mismo. En el trabajo debes realizar una evaluación sobre si realmente es conveniente tener un día libre. Puede que se trate de una estrategia para que trabajes mucho más.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Los astros señalan que anhelas esa conexión especial, pero tienes que ser paciente, está más cerca de lo que imaginas. Estás despertando admiración en el trabajo, pero también algo de envidia, así que trata de no estar muy expuesto ante los demás. Te puede frustrar no ganar lo que esperas, pero te desenfoques porque es temporal.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No estás pasando por un buen momento en el terreno amoroso. El mensaje de alguien que está en un lugar remoto y a quien querías olvidar te descolocará mucho. Mejorarás notablemente tus finanzas, así que no te salgas de ese camino laboral. Vas a recibir unas palabras de aliento y motivación por parte de tu superior.

Leo (julio 23-agosto 22)

En lo amoroso, debes decidir algo muy importante. Piénsalo bien porque podría alterar algunas cosas de tu vida. En el trabajo, puede que la actitud de una persona te haga daño, pero trata de conversarlo para que todo quede en buenas maneras. Hoy podrías estar más sensible de lo habitual. Ten paciencia y mucha fuerza.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tus proyectos laborales avanzarán y triunfarán. Tu situación monetaria está por cambiar y será positiva. En el ámbito amoroso, traer el pasado al presente solo prenderá la llama de algunos temores. Si te despistas mucho, tus relaciones actuales podrían correr serio peligro. No te apures en tomar una decisión.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Debes estar despierto porque podrías conocer a alguien especial que te haga sentir una gran emoción. A la vez, relájate y disfruta de esta nueva etapa en tu trabajo. Los astros observan que pronto tendrás buenas noticias en tu trabajo y puede que llegues a ganar algo más de dinero. Sigue así por el camino que estás yendo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tu pareja necesita ayuda un problema familiar que debe solucionar. Ahora es cuando debes pensar y ayudar a encontrar posibles soluciones. Comparte con tus amigos más cercanos tanto tus alegrías como tus penas. Pronto te van a proponer un nuevo negocio, así que prepárate para evaluar la situación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Debes evitar ser alguien que no eres para agradarle a los demás. Tampoco lo hagas con ese ser especial, porque las cosas podrían descontrolarse. En el terreno económico, deberás cuidarte de la gente aprovechada. Y en el ámbito laboral, no te frustres si las cosas no salen como deseabas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Aléjate de esas personas que no te generan confianza. En el amor, recuerda que no hay ningún espacio para la burla o la humillación, así que decide muy bien. En lo monetario, los astros se expresarán a través de los números. Pon mucho ojo en el trabajo. Hay detalles que pueden ser relevantes para tu crecimiento profesional.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te irá genial ponerte en modo incógnito para llamar la atención de alguien especial para ti. No confíes en las nuevas inversiones a través de la virtualidad. Si no eres sabio en ese campo, puedes terminar perdiendo dinero. En el trabajo te conocen por tu simpatía y buen carácter, pero habrá un momento en donde puedes explotar. Trata de manejar la situación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Todos merecemos una segunda chance. Recuerda que hay errores que pueden arreglarse perfectamente. No trates de ser muy duro. En el terreno económico, sé precavido porque puedes perder tu billetera. Y en el ámbito laboral, una actitud abusiva puede traerte algunos problemas. Trata de ser más empático con tu círculo cercano.