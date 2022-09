Aries (marzo 21-abril 20)

Sea lo que sea que ocurra hoy no te dejes abatir por la tristeza o el pesimismo. Hoy te encontrarás con un inesperado infortunio en tu trabajo, con una traición o ataque por detrás. Al principio tus adversarios creerán que han ganado y que tú ya estás fuera del juego, pero la situación no demorará mucho en ser favorable a ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes aceptar un auxilio o una colaboración que te ofrecen o disponen para ti. Siempre te encanta hacer las cosas solo o tener el control total de la situación, pero ahora te irá mucho mejor y ganarás mucho más si aceptas esa ayuda y te dispones más a laburar en equipo, porque viene de alguien que te tiene mucho cariño.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Sé prudente en el amor porque te podrías llevar un infortunio o quizás meterte en una relación que te traerá sacrificios y penalidades, aunque a la vez también te sientas muy alegre. En estos momentos los temas del corazón te podrían dificultar la vida más de lo esperado y debes actuar con la mente más fría.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Los astros harán que hoy tengas un día de claroscuros, bueno para el trabajo y los temas mundanos o materiales, pero algo más triste o difícil en el ámbito personal, sentimental o familiar. Cuanto más tiempo le entregues al trabajo o más te impliques en ello mejor te irá todo. Quizás solo estás con algo de pena.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te aguarda un día bastante positivo en general, en parte porque te irán las cosas bastante bien tanto en el laburo como en los asuntos personales. Es uno de esos días en los que sentirás que viajas con el viento a favor. Pero también todo ello te será útil para echar a volar tu imaginación y sentir que en el futuro podrás llegar muy lejos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Se avecina una gran oportunidad para ti, algo que has estado esperando con ansias desde hace mucho. Ahora no puedes titubear, debes lanzarte a la arena, demostrarte a ti y a la gente que eres apto para afrontar retos mayores con éxito. Siempre has rogado que la vida te entregue una oportunidad, y es momento en que la tendrás.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Aunque tú te desenvuelves en la vida resolviendo los problemas con astucia y habilidad, en tu corazón tienes pena y malestar porque crees que muchas cosas que están ocurriendo no son justas. No estás cómodo con el ambiente en el que estás inmerso y acabarás la semana con una actitud melancólica y desengañada.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Desde finales del invierno estás en una actitud muy positiva para pelear por tus objetivos laborales, materiales y sociales, para concretar tus sueños y ambiciones, aunque eso te exija batallar y perseverar de manera intensa. Lo que en verdad sientes es que ahora la fortuna está de tulado y por ello debes seguir adelante como sea.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Intensas peleas y tensiones en el trabajo te provocarán un día un poco más estresante de lo común, aunque al final termines llevando las cosas a tu sector. En el último tiempo sientes que se interponen muchos obstáculos en tu camino, incluso más de una vez has pensado dar un giro drástico a tu vida, pero solo son instantes de bajón.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy no tienes que bajar la guardia porque vas a confrontar con algún problema relevante muy inesperado. Nunca debes aflojar cuando parezca que todo va muy fácil porque es el momento ideal para que el destino te sorprenda e incluso eche abajo tus logros como si fuera un castillo de cartas. Al final lograrás detener la embestida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te aguarda un día muy activo, aunque tendrás la sensación de que se trata de un día un poco estéril, de ir apagando una luz tras otra, pero que todo eso después no te deje ningún tipo de contrapartida o premio. No te preocupes porque lo que no aterriza ahora te llegará seguramente más adelante, en el momento más inesperado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy será uno de esos días en los que te gusta esconderte en tu vida interna, incluso si fuera posible en el hogar o junto a tus seres más cercanos. Aunque en tu trabajo brindes una gran actividad, o te enfrentes con éxito a muchos problemas, solo desearás en verdad que todo termine para buscar la tranquilidad y la paz del hogar.