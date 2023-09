The North Face llevará a cabo la edición 14° del Máster de Boulder en Chile, en donde uno de los grandes eventos de escaladores tendrá su realización en este 2023 en nuestro país.

Después de ocho Pre Masters que se realizaron desde Arica a Punta Arenas para ir en busca de los mejores escaladores de nuestro país y el continente, un selecto grupo será el afortunado de poder llegar a esta etapa final.

Esta competición se desarrollará el próximo 13 y 14 de octubre en el Parque Bicentenario de Vitacura, en la que dentro de este evento varios deportistas que competirán en los próximos Juegos Panamericanos que se desarrollará en Chile, dirán presente en esta competición.

Si el Master Boulder es uno de los mejores eventos de torneos de escalados en todo Sudamérica, este no priva de que la familia pueda formar parte de este importante evento, en la que podrán decir presente en el Parque Bicentenario de Vitacura.

El Máster de Boulder se desarrollará el 13 y 14 de octubre | Foto: Archivo

The North Face tiene todo preparado para lo que será esta competición, la cuál se comenzará a desarrollar el día viernes 13 y sábado 14, en la que los participantes buscarán el gran premio de esta importante competencia.

Ante la confirmación de este magno evento, el Marketing Communication Manager de The North Face Chile, Patricio Jarpa, dejó sus palabras para lo que será este nuevo Máster de Boulder que se desarrollará en nuestro país.

“El Máster de Boulder es uno de los campeonatos de escalada más importantes de Sudamérica y es esperado tanto por escaladores como por el público general. Este año invitamos a muralistas nacionales a que plasmaran el concepto de Chile endémico en los 40 metros de ancho y 4,5 de alto. Llegando a un resultado que sin duda sorprenderá”

“Este evento se caracteriza por su alto nivel competitivo y por la calidad de sus competidores. Sin duda es un panorama imperdible y que hará vibrar al Parque Bicentenario”, explicó.

No te pierdas uno de los eventos más importantes de escalada de nuestro continente y el cuál se desarrollará en nuestro país. Para más información, no dudes en ingresar a https://www.thenorthface.cl/ o revisar las redes sociales de The North Face Chile.