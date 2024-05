Adrián Ramos es sin duda uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos en América de Cali, uno de los mayores ídolos de la institución, incluso, para muchos, es el número uno. Desde su regreso al club, en donde logró ser campeón nuevamente, no ha vestido otra camiseta.

Adrián Ramos habló de su retiro en América de Cali

En charla con ‘Zona Libre de Humo’, Adrián Ramos reveló detalles de su futuro y acabó los diferentes rumores sobre su retiro. Además, confirmó si continuará en el fútbol al finalizar su contrato con América.

“Dependiendo de cómo me sienta físicamente, mentalmente, en la exigencia, llegará un momento para sacar conclusiones y tomar decisiones en cuanto a mi retiro”, dijo Ramos.



Además, agregó: “sería lindo que mi retiro sea con América, a veces se presentan situaciones. Yo tengo contrato hasta diciembre, luego vamos a ver qué sigue, qué puede pasar”.



Por otro lado, el ídolo del América de Cali también habló sobre la llegada de Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien será el nuevo técnico del club, afirmó estar contento con la llegada del entrenador: “en América siempre se habla de ser Campeón, jugar Libertadores y el profe lo sabe muy bien, él viene con esa mentalidad”.



Cerró diciendo que se encuentran en deuda por lo realizado esta temporada, donde quedaron eliminados de Copa Sudamericana y en el todos contra todos: “el semestre pasado no fue el mejor, no hicimos lo que debíamos hacer, no dimos ese salto de calidad. Estamos en deuda con el club, con la hinchada y con nosotros mismos”.