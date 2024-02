En este Sudamericano Sub 17, la Selección Colombia también perdió los cuatro partidos de la primera ronda, pero al menos marcó cuatro goles: cayó 1-2 contra Argentina y Uruguay, 2-3 frente a Brasil y 0-1 ante Paraguay.

Y es que según datos recopilados por el especialista José Orlando Ascencio para El Tiempo, en este Preolímpico de Venezuela se presentó la peor Selección Colombia de la historia en torneos Conmebol. Incluso, Héctor Cárdenas, con este papelón, superó el peor rendimiento hasta el momento que él mismo lo tenía, con la Sub 17, que fue última del grupo B en el Sudamericano de la categoría que se jugó en Perú en 2019.

Precisamente, esta Selección Colombia Sub 23 firmó la peor presentación de un equipo colombiano en la historia de la Conmebol, pues no ganó ni siquiera un solo partido y recibió ocho goles, dejando argumentos de por medio para ser el último del grupo A. Por consiguiente, salió muy prematuramente de la pelea por el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Se trata de Josen Escobar, el canterano que estaba convocado en la Selección Colombia Sub 23. Este talentoso futbolista ya está de vuelta en Cascajal y se reincorpora los entrenamientos de América de Cali. Seguramente, será cuestión de tiempo para que vuelva a la nómina titular del venezolano César Farías.

