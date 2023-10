El máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, quien aspiraría a un importante cargo político en su región, vive momentos de angustia tras algunas notificaciones que colocan en riesgo su carrera política. El dirigente, luego de destacarse por sus gestiones en el club rojo, busca la Gobernación del Valle del Cauca.

Gran parte del ascenso del América de Cali pasó por sus gestiones, propuestas y proyectos. Tulio Gómez fue el abanderado de ese ‘nuevo’ club que logró volver a la primera división en el 2016, y no solo eso, años después de estar en la A, fue bicampeón (2019 y 2020), volviendo al mapa de los más grandes del fútbol colombiano. Ahora, encamina un proyecto que tiene la Copa Libertadores en el objetivo de la mano del técnico Lucas González.

Por ahora, las cosas van bien encaminadas en lo deportivo luego de varios procesos con Juan Carlos Osorio y Alexandre Guimaraes. El turno fue para el joven entrenador bogotano, quien tiene al club cerca de la clasificación a cuadrangulares semifinales y por el estilo de juego, entra entre los favoritos al título este semestre.

Tras unir a la hinchada del América de Cali con el ascenso y con los dos títulos, Tulio Gómez había pensado ir por la alcaldía de la ciudad, pero pasados los meses, las cosas cambiaron y optó por la Gobernación del Valle del Cauca. Recibió el aval, las coaliciones necesarias y el apoyo masivo de varios líderes políticos y pudo concretar la aspiración al cargo.

En medio de la campaña que adelanta por la Gobernación del Valle del Cauca, Tulio Gómez recibió una notificación que parece paraliza sus planes políticos. Es máximo accionista de América de Cali y esa misma razón habría forzado la decisión del Tribunal.

En días pasados, el Consejo Nacional Electoral tumbó su candidatura, Tulio Gómez presentó una tutela como apelación a esa decisión, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció y ratificó la decisión del CNE. La conclusión de las entidades estatales y judiciales es que Tulio está inhabilitado para aspirar a cargos públicos.

Y es que lo que inhabilita a Tulio Gómez son tres contratos que firmó con la Secretaría de Deporte de Cali, en calidad de representante legal del América de Cali, para alquilar el estadio Pascual Guerrero. El ciudadano Guillermo Lombana demandó y el CNE aceptó los argumentos.

Según los tiempos, Tulio se inscribió como candidato el pasado 27 de julio con el aval del Partido Verde, el partido Ecologista Colombiano y el movimiento En Marcha, menos del año a las firmas con la Secretaría suscrita a la Alcaldía de Cali.

“No soy contratista del Estado, me quieren inhabilitar por un local que nos iban a alquilar para la tienda de América de Cali, pero dicho local no era el que necesitábamos, por lo tanto, no se concretó el contrato, que me derroten en las urnas, no con artimañas”, dijo Tulio Gómez en sus redes sociales.