Barrios rompió el silencio y habló sobre sus declaraciones que molestaron en América

Cristian Barrios rompió el silencio y se refirió al tema que dio de qué hablar en el mundo América de Cali. Tras la derrota contra Junior en Barranquilla, el jugador mostró el deseo de jugar en el cuadro ‘tiburón’ por el cariño que le tiene al club, razón por la cual los hinchas del conjunto ‘escarlata’ quedaron muy molestos.

Las críticas fueron una constante más allá de hacer un buen partido en el empate contra Bucaramanga por Copa. El mismo jugador salió a hablar sobre el tema y dejó sorpresivas declaraciones en rueda de prensa previo al próximo partido.

Barrios rompió el silencio y habló sobre sus declaraciones

Barrios aclaró que no era el momento para hacerlo, sin embargo, que todos saben el cariño que le tiene al Junior de Barranquilla, pero que no por eso va a dejar de rendir en el terreno de juego mientras tenga la camiseta del América de Cali.

“No era el momento para decirlo, todos saben ese cariño que tengo con Junior, pero no era el momento. Desde que llegué a América lo he entregado todo de mí, no me he ahorrado ni un minuto de lucha por esta camisa y quiero ser campeón. Sé el cariño de la hinchada y el respaldo que me dieron, se los agradezco también y espero demostrárselos ahora con un título, ser campeón con América y escribir un nombre”, dijo el jugador.

Barrios y América de Cali se preparan para un importante partido este fin de semana cuando reciban al Deportivo Cali en el clásico de la fecha. El cuadro ‘escarlata’ ya se encuentra clasificado a los cuadrangulares, son primeros en la tabla de posiciones con 33 puntos y +11 en la diferencia de gol.

Sin embargo, los dirigidos por el ‘Polilla’ da Silva buscarán seguir sumando de a tres para posicionarse mejor en la tabla de reclasificación y también lograr acabar como cabeza de serie para tener el punto invisible en los cuadrangulares pensando en la final del Fútbol Colombiano .

