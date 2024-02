El antecedente que tiene en la mira a Mauricio Mercado tras Envigado vs. América

América de Cali sacaba la casta en tierras antioqueñas. Hacía lo suyo. Había podido neutralizar al Envigado durante los 90 minutos del partido y sumaba un gran resultado de visitante para escalar en la tabla y así dar un golpe de confianza en la hinchada, que esperaba un poco más luego de lo que fue su última presentación en el Pascual Guerrero vs. Atlético Bucaramanga, en pleno cumpleaños 97.

Las cosas salieron muy mal y no fue por errores del equipo rojo, un autogol, una desatención o un partido malo. En la agonía del compromiso, América de Cali perdió los tres puntos tras una polémica decisión del VAR, a cargo de Mauricio Mercado (AVAR), y del juez central Ferney Trujillo. El juego, que se disputó en el Polideportivo Sur, era válido por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024.

Las cosas parecían ser para América de Cali, pero en los minutos finales, todo fue diferente y el local pudo empatar de manera agónica y salvar un punto a través de un remate de Bayron Garcés. Era un 1-0 prácticamente listo para el visitante, que tuvo gran capacidad de hinchas en el municipio de Envigado. Pero, de manera inexplicable, Heider Castro desde el VAR y Mauricio Mercado desde el AVAR, lanzaron una notificación y Trujillo pitó penalti.

Pareciera que los jueces determinaron una supuesta sujeción en el área. El empate cayó en los segundos finales. Garcés tomó la pelota y remató para dejar sin posibilidades al venezolano Joel Graterol. Un punto para América de Cali que sigue en la pelea por la clasificación a cuadrangulares semifinales. 1-1 fue el marcador definitivo.

El antecedente que condena a Mauricio Mercado tras Envigado vs. América

Muchos las en redes sociales hablan de “atraco” o “robo”. Y lo cierto en toda esta polémica es que hay un antecedente que tiene bajo la mira a Mauricio Mercado, pues no es la primera vez que tiene a cargo un Envigado vs. América, y por segunda vez, recibe críticas por una compleja decisión desde el VAR.

Mauricio Mercado estaba sancionado desde hace seis meses, luego de que estuviera a cargo, precisamente, de un Envigado vs. América en 2023, partido que terminó 0-0. En medio de las acciones del partido, Mercado decidió no sancionar una mano muy clara a favor de América en aquel juego del pasado 6 de septiembre. Tras pagar la suspensión, la Comisión Arbitral volvió a llamarlo y lo designó de nuevo para un Envigado vs. América desde el AVAR.

Queda por saber si Mauricio Mercado participó del diálogo de la polémica jugada que fue penalti para Envigado y si habrá sanciones por parte de las entidades que regulan el fútbol colombiano y el arbitraje.

