El cambio de 'Polilla' Da Silva en su formación que sorprende a hinchas de América

D.T de @AmericadeCali confirma que @JorgeSotoBotero será el arquero en los partidos de Copa y en las 3 fechas de Liga que se cruzan con las Eliminatorias al Mundial. “Con Equidad, Millonarios y Medellín no va a estar Graterol, entonces necesito que Soto llegue con ritmo”.

El equipo llega inspirado a casa, en zona alta de la tabla y mostrando un buen fútbol. Se ve un ameno ambiente en la interna y el objetivo de título es latente. Su hinchada natal no aguanta la hora de verlo de vuelta en el Pascual. El ‘Escarlata’ visualiza dos frentes en sus objetivos: Copa Colombia y Liga Colombiana II-2024.

Nueve puntos de nueve posibles que lo colocan en una gran posición en la tabla de posiciones y con dos partidos menos escolta al Once Caldas. El club dirigido por Jorge ‘Polilla’ Da Silva agradece a su hinchada de Villavicencio. Es hora de volver al Pascual Guerrero de la ciudad de Cali tras varios meses de ausencia.

