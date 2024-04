América de Cali sería uno de los primeros equipos que quedaron eliminados en la Liga Colombiana I-2024, en empezar a tomar medidas con su plantilla y cuerpo técnico, de cara a lo que será el segundo semestre, esto debido al decepcionante campeonato que realizó y los pobres rendimientos de varios de sus futbolistas.

Serían varios los jugadores que no continuaría en el cuadro ‘escarlata’, de los cuales se empiezan a conocer los nombres con el pasar de los días, algunas de ellas generan opiniones divididas en los aficionados, como se da con uno de los mediocampistas que tuvo un pobre rendimiento en el torneo, pero en algún momento fue importante.

Franco Leys saldría del América de Cali

El futbolista en cuestión y que haría parte de los que no siguen en los ‘Diablos Rojos’, es el volante argentino, Franco Leys, jugador que no tuvo un buen semestre con el club, ya que no sumó muchos minutos y en el poco tiempo que estuvo no logró ser influyente, es por esto que el recuperador pediría al club que lo deje ir.

La intención de Leys sería la de poder llegar a un club en el que pueda sumar minutos y poder recuperar el nivel que en algún momento mostró en América, el mismo que generó ser considerado el mejor jugador del equipo y se ganó el corazón de los hinchas, los cuales lamentan su salida, debido a que tenían la esperanza de que pidiera retomar su nivel.

Alex Castro del Deportes Tolima y Franco Leys de América de Cali por la fecha 3 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Joan Orjuela.

Las otras salidas que se darían en América de Cali

Y es que en las últimas horas, se conoció que el entrenador César Farías no seguiría en el conjunto ‘escarlata’, esto debido a problemas personales en el equipo, pero el pobre rendimiento del equipo, sería otra de las razones de la salida del venezolano, el cual llegó generando mucha expectativa, pero no pudo mostrar sus capacidades con los vallecaucanos.

Además, otro que tampoco estaría más en América, sería el mediocampista Edwin Cardona, jugador al que se le termina el contrato en el mes de junio, y en el club habría decido no adquirir sus derechos deportivos, por lo que deberá conseguirse un nuevo equipo para el segundo semestre del año 2024, ya sea en Colombia o en el exterior.