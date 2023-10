Lucas González es uno de los técnicos de moda en el fútbol colombiano, esto debido al gran campeonato que viene realizando con América de Cali, mostrando un muy buen rendimiento, el cual tiene al equipo en los primeros puestos de la Liga, estando muy cerca de la clasificación y siendo para muchos el gran candidato a conseguir el título.

El entrenador bogotano realizó una muy buena primera temporada con Águilas Doradas, pero en los cuadrangulares su equipo falló y no pudo llegar a la final, tema que genera dudas en algunos aficionados del ‘escarlata’ en el país, que temen que esto se pueda repetir con el cuadro vallecaucano.

Pues sobre Lucas habló el que es considerado el entrenador más importante en la historia de Colombia, Francisco Maturana, quien en una entrevista para la emisora Caracol Radio, se refirió al técnico de los ‘Diablos Rojos’, al cual le envió un consejo, recordando un suceso que vivió en su carrera.

El consejo de Pacho Maturana a Lucas González

“Humildad. Cuando llegué a Europa, allá en el Sevilla, estaba Carlos Bilardo y él había sido mi entrenador en la Selección Colombia. Yo llego con un rótulo, que me habían puesto, de ‘menottista’. El fútbol en América se dividía entre los ‘menottistas’ y los ‘bilardistas’. No sé qué dije yo, pero los periodistas le dicen a Bilardo que Pacho había dicho tal cosa. Entonces dijo: Pacho, que no hable todavía. Que cuando sea técnico hable”, dijo ‘Pacho’.

Que después agregó: “A ti te han salido muy bien las cosas, pero vas a ser técnico cuando te quieran quemar el carro, cuándo no puedas salir a la calle, cuando llegues a la casa a llorar, cuando no puedas dormir. Ahí vas a comenzar a ser técnico… A uno le pasan cosas que indudablemente, si lo van formando. Yo decía, yo vengo de un Mundial, vengo de ganar una Copa América y este me dice que no soy técnico todavía. Yo creo que ese es un buen mensaje, no sentirse técnico todavía, siempre está la posibilidad de ser mejor todos los días”.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali de Lucas González?

El cuadro ‘escarlata’ tendrá un buen número de días para preparar lo que será la jornada 17, cuando se medirá en el clásico del Valle del Cauca contra el Deportivo Cali, compromiso que se realizará en el estadio Palmaseca del municipio de Palmira, el domingo 15 de octubre a las 6:10 PM.