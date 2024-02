América de Cali sufrió una muy dolorosa derrota en condición de local ante La Equidad por la fecha 8 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que deja muy mal ubicado al cuadro vallecaucano en la tabla de posiciones, pero que generó el malestar de los hinchas con el entrenador César Farías, como se apreció al final del encuentro.

El rendimiento del conjunto ‘escarlata’ fue muy flojo ante los ‘aseguradores’, debido a que se vio muy superado, especialmente en el primer tiempo, por lo que al momento de irse a los camerinos, los aficionados silbaron a los futbolistas, al ver que fueron completamente dominados ante Equidad y se fueron perdiendo.

Hinchas de América de Cali contra César Farías

América no mejoró su nivel y terminó cayendo derrotado ante el cuadro ‘verde’ de Bogotá, es por esto que los hinchas no aguantaron su inconformidad por la actualidad del equipo, es por esto que la emprendieron con todo contra el entrenador César Farías, al que le dijeron de todo cuando salía hacia el túnel.

Pero las cosas se subieron de tono, cuando además de los chiflidos, algunos aficionados le lanzaron objetos al técnico de América y le gritaron fuertes improperios, pidiéndole que se fuera del equipo por el pobre nivel que estaba mostrando, imágenes que quedaron en algunos videos que fueron compartidos en las redes sociales.

¿Qué dijo César Farías, tras la derrota?

El técnico de América habló ante los medios de comunicación, después del compromiso, allí se refirió al rendimiento de sus futbolistas, en donde indicó que Equidad fue mucho mejor y los superó, además, sobre los silbidos, le pidió a la hinchada que apoye a los futbolistas, porque no es fácil jugar en el cuadro ‘escarlata’.

“El rival jugó un mejor primer tiempo que nosotros. Por primera vez nos vemos superados en un primer tiempo y que no tuvimos las respuestas necesarias. El fútbol es muy claro en aspectos emocionales. Si nosotros con 10 y con 9 nos enloquecemos y empezamos a hacer ese juego de ir quemando jugadores… ellos merecen el apoyo porque no es fácil jugar en una institución como esta en que la gente quiere ganar. Ponerse la camiseta de América no es fácil. No puedo venir acá y pensar que voy a tomar decisiones por preguntas”, dijo Farías.

