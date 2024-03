Iván Mejía, reconocido periodista colombiano que se retiró de los medios de comunicación en 2019, es uno de los que más ha marcado a los colombianos desde su oficio de informar y opinar sobre los diferentes temas deportivos, en especial el fútbol. Genera odios y cariños. Si bien, decidió dar un paso al costado, sigue más vigente que nunca en redes sociales, donde prácticamente a diario escribe sobre cualquier tema. Uno de los temas que más inquieta a seguidores y detractores es de cuál equipo es hincha. Nunca hace el quite y confiesa que es de América de Cali.

Mejía siempre se caracterizó por decir las cosas sin filtro, nunca dejó que su opinión tuviera censura, lo que lo llevó a tener personas a favor, pero también en contra. En la actualidad disfruta de su familia y amigos, cuida su salud, vive en Cartagena y se dedica a jugar golf lejos de lo que por mucho tiempo lo hizo feliz, la radio y la televisión.

Uno de los periodistas con más experiencia en Colombia fue entrevistado por el programa ‘Se Dice de Mí’ de Caracol Televisión y realizó la confesión sobre su amor por América de Cali. Da detalles de cómo se convirtió y el partido que lo hizo fanático de ‘La Mechita’.

“Fue un partido entre Millonarios y América, año 1958 en el Campín. Mi papá me llevó, vivía por la calle 68. Él era hincha de Santa Fe. América perdió 4-1 y ese día me hice hincha del América”, dijo Iván Mejía en el programa ‘Se Dice de Mí’.

Más del amor de Mejía por el América de Cali

“Me gustó porque siempre he estado con los más débiles, he tenido la tendencia de proteger al más débil. Me cayó bien ese color rojo y hoy en día sigo diciendo abiertamente que me encanta ‘La Mecha’, soy hincha del América y no lo niego”, agregó el reconocido periodista.

“En 1979, uno de los personajes que vi saltando, en la primera estrella del América en el Pascual Guerrero, cuando le gana a Unión Magdalena con el médico Ochoa de técnico, Alfonso Cañón de jugador, ese título, Iván Mejía lo celebró como un niño”, dijo Guillermo Díaz Salamanca, amigo personal de Iván, en el mismo programa.

La depresión de Iván Mejía

Tras el retiro de los medios de comunicación, confesó que vivió momentos complicados, uno de ellos la separación de su esposa y otras situaciones que lo llevaron a sentirse mal, solo y deprimido: “Me he sentido depresivo en algunos momentos. La ‘depre’ es algo que no se lo deseo a nadie, cuando te entra ese sentimiento es bravo”, confesó Mejía.

Agregó: “a ratos me siento muy solo, pero eso fue lo que escogí y tengo que saberlo llevar. No conozco a nadie que siempre sea feliz, no conozco a nadie que siempre sea triste”.