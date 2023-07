América de Cali es uno de los equipos más grandes del país, por lo que cada movimiento en cualquier área siempre dará de qué hablar. Tulio Gómez, máximo accionista del club, habló con AS Colombia y contó detalles que muy pocos dirigentes revelan al público. Primero se refirió a su salario y las inversiones hechas en la institución.

“A América le he metido más de 20 millones de dólares, solo la inversión la recuperamos cuando vendamos acciones, cuando llegue un socio rico. El fútbol en Colombia no genera dinero. No tengo ni salario en el América, pero algún día recuperaremos la inversión (…) Lo hemos saneado mucho, debemos el 2% de la deuda, compramos la sede, hicimos un centro de alto rendimiento. Hemos hecho buenas inversiones, pero el hincha solo analiza al equipo por el juego en la cancha, pero está la parte financiera e institucional que no la ve y tiene que haber un equilibrio. Hay que ser muy responsables, hay que tener un manejo muy claro de las finanzas”, dijo Tulio.

Explicó que su proyecto de vida no era ser dueño del equipo: “nunca aspiré ser dueño del América ni se me pasó por la cabeza. Cuando el equipo estaba en la olla, Oreste (Sangiovanni) me dijo que comprara unas deudas y las volviera acciones. Pagué como 12 o 15 mil millones de pesos, me vendieron un porcentaje y a lo último me hice dueño de la mayoría de las acciones porque vi que en el fútbol donde mandan todos no manda ninguno, éramos 4 tomando decisiones (…) Me hice la promesa de hacerme accionista mayoritario y tomar decisiones, lo que pasó el 28 de mayo de 2016″.

Por último, dentro de los temas destacados, habló sobre Edwin Cardona dijo: “la idea sería comprarlo, pero es un jugador de más de tres millones de dólares y no hay caja para eso. Vamos a darnos el lujo de tener un jugador de Selección Colombia, con 30 añitos, que, si el hombre se dedica, tiene 5 o 6 años más de fútbol”.