Juan Guillermo Cuadrado activa los rumores de regreso al fútbol colombiano tras su visita a la ciudad de Cali. En las últimas horas, ‘El Panita’ fue visto en la capital del Valle del Cauca y toma fuerza la versión de que estaría en radar de América, lo que se convertiría en uno de los mejores fichajes del fútbol colombiano en la historia.

Cabe recordar que Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más representativos de la Selección Colombia en los últimos años. Su carrera en Europa a nivel de clubes, más los dos Mundiales que ha jugado con la ‘Tricolor’, lo colocan en un gran lugar. ‘El Panita’ analiza posibilidades para continuar su carrera deportiva tras esta última temporada en Inter de Milán.

En días pasados, se habló de que América de Cali sería alternativa para Juan Guillermo Cuadrado. Algo que hasta el momento es impensado en el fútbol colombiano, pues seguramente su mercado aún es llamativo en Europa o en Ligas más poderosas que Colombia como Brasil, Argentina, México o Estados Unidos. Todo esto quedaría atrás por esta visita del jugador a la ‘Sultana del Valle’.

El periodista Óscar Rentería publicó un video en la red social X donde se ve a Juan Guillermo Cuadrado en la ciudad de Cali. Aún no se sabe con exactitud si se trata de descanso, firmas de autógrafos, asuntos publicitarios o conversaciones con el América de Cali. Precisamente, esta visita cae en momentos en el que su nombre suena en los pasillos rojos.

¿Qué dice Tulio Gómez sobre Juan Cuadrado?

Por otra parte, en la red social X, el periodista Alexis Rodríguez comparte la respuesta de Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, sobre Juan Guillermo Cuadrado. Se había revelado que el club rojo habría preguntado por las pretenciones del volante de Necoclí.

Juan Guillermo Cuadrado en el Inter. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

En esos momentos, las cosas no pasaron de ser una pregunta por la situación del jugador, más no de un interés real por su fichaje. Lo más probable es que su contrato no sea renovado y expirará el próximo 30 de junio en el Inter. Un fichaje con América tendría de por medio un gran valor económico donde las dos partes deben hacer sacrificios.

“Lo de Juan Guillermo Cuadrado son babosadas” Tulio Gómez.

Tulio Gómez dio a entender que el fichaje de este jugador es absurdo, teniendo en cuenta las cifras que se manejan en el fútbol colombiano y las pretenciones del volante. Pero, la visita de la que se hace mención puede estar cambiando el panorama.