América de Cali no la pasa bien en el Fútbol Colombiano. Desde el inicio de año han pasado por momentos complicados, los no fichajes de Arturo Vidal y Ricardo Gareca anunciaron lo que sería el arranque del 2024. Con el nombramiento de César Farías se pensó que todo iba a mejorar en cuanto al juego y los resultados, pero no fue así.

Este jueves sumaron una nueva derrota, pero esta vez en el Pascual Guerrero ante La Equidad. El cuadro ‘escarlata’ perdió por la mínima diferencia y desató la furia de los hinchas que al final terminaron silbándolos e insultándolos.

Las disculpas de Edwin Cardona por el momento que vive América de Cali

Edwin Cardona fue uno de los jugadores que salieron a dar la cara tras el mal momento que viven en América de Cali. El ‘10’ habló con los medios de comunicación, explicó todo y pidió disculpas a la hinchada, además, se comprometió a seguir trabajando para mejorar los resultados.

“Así como nos pasa esto, debemos revertir esta situación, pensar en el domingo, sabemos que algo nos está haciendo falta para ganar. No podemos pedir tranquilidad porque este es un equipo grande y debe estar peleando arriba, pero con esfuerzo y trabajo vamos a sacar esto adelante”, indicó el jugador.

Agregó que: “sé del potencial que tenemos en el equipo, estamos muy unidos y debemos pensar en lo que viene. Le pido disculpas al hincha y debemos ponerle el pecho a esto, hablaremos en la semana y ojalá podamos cambiar esto lo más pronto posible, sé lo que entrenamos y esto solo depende de nosotros”.

Finalizó diciendo: “no le podemos echar la culpa al técnico, él siempre para un 11 y nosotros somos los que debemos salir a ganar, pero los rivales también juegan, no es juzgar al técnico y podemos salir adelante como lo hicimos el año pasado”.