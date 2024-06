“He escuchado y lo he visto. Es una hinchada que obviamente es muy fiel a su club, a su equipo , que cuando el equipo da y tiene los resultados que se esperan está más fiel que nunca”, dice Eder sobre la hinchada de América de Cali.

“Muchas gracias por la bienvenida. Del América de Cali conozco mucho porque obviamente es un club con demasiada historia, mucha gente de mi familia me ha hablado de lo que es América de Cali, de lo que representa, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Estoy muy agradecido de pertenecer a esta institución”, dijo Álvarez Balanta.

El periodista César Luis Merlo, muy activo en el mercado de pases, fue el primero en confirmar el acercamiento del jugador con el equipo y que los abogados ya intercambiaban papeles. Del acuerdo verbal a la oficialización no hubo mucho tiempo de espera y América de Cali pudo firmar a Álvarez Balanta casi en tiempo récord. Cabe recordar que se convirtió en jugador libre semanas atrás luego de no renovar el contrato con Brujas de Bélgica.

El club ‘Escarlata’ adelanta toda su reestructuración y planea lo que será el remate de año. La idea de Tulio Gómez y la junta directiva es que se pueda pelear definitivamente por el título, por ello mira la nómina, la refuerza y busca refuerzos. Tras Eder Álvarez Balanta, América de Cali intenta el regreso de Duván Vergara, que no es para nada fácil.

