Por los octavos de final de la Copa Colombia, América y Atlético Nacional se estarán cruzando en esta fase del torneo y uno solo podrá avanzar a los cuartos de final. Justamente ese duelo marcará el inicio de la aventura de Edwin Cardona como nuevo jugador del conjunto caleño. Su debut será ante su exequipo, el que lo vio brillar y le permitió dar el salto al fútbol internacional.

A pesar de los buenos recuerdos y de que Edwin Cardona había confesado su deseo de volver a Atlético Nacional, el mediocampista dejó claro que se está preparando para llegar a punto para ese duelo. Quiere debutar ante el conjunto Verdolaga y en público dejó claro su deseo de dejar todo por el equipo que le dio la oportunidad de volver al FPC.

Las palabras de Edwin Cardona para debutar con América enfrentando a Nacional

“Cuando llegué y hablé con el profe en el gimnasio le dije que me iba a preparar para ese partido, obviamente para todos, pero es algo especial para mí. Ahorita me debo al América, me voy a entregar como siempre lo he hecho con cada camiseta y este es un plus más. Será muy especial para mí como para el club y Dios quiera que podamos salir victoriosos nosotros”.