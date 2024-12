América de Cali ha cerrado su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II con un triunfo ante Junior por la mínima diferencia en el Estadio Pascual Guerrero. Ahora, estando eliminados del torneo, se centran en la final de la Copa Colombia y Polilla Da Silva habló de su próximo duelo ante Atlético Nacional.

Ha finalizado el camino para América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El equipo escarlata llegaba al encuentro de este domingo ante Junior sin chances de clasificar a la final, pero con su victoria aseguró su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Ahora, América se prepara para su último desafío del año con la final de la Copa Colombia. La Mechita enfrentará a Atlético Nacional el próximo jueves 12 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot y el entrenador, Jorge ‘Polilla’ Da Silva habló sobre el tema en conferencia de prensa.

Polilla Da Silva sobre el cierre de los cuadrangulares

El DT de América inició su declaración dando su lectura de lo que fue el duelo contra Junior. “Enfrentamos a un rival complicado, con posibilidades de pelear la final y los muchachos demostraron rebeldía y amor propio. Teníamos que ganar, no era más porque llegar bien anímicamente al partido de Copa era fundamental. Nos queda una semana de trabajo, donde nos jugamos cosas importantes. Feliz porque era un partido que se debía sacar adelante“.

El uruguayo hizo su autocrítica por el mal desempeño en los cuadrangulares. “A pesar de que no se pudo alcanzar lo que queríamos, quizá con un poquito más era factible llegar a la final. Pero ya no nos podemos lamentar. Este grupo puede cerrar un semestre bueno y estamos ilusionados con ello. No llegamos a la final por culpa de nosotros. Hubo partidos donde jugamos bien, pero no se ganó. Igual, ya está, se hará un balance y listo“.

Mensaje para Atlético Nacional

Polilla Da Silva se refirió a la final de la Copa Colombia y fue cuestionado por la influencia que tiene la batalla a dos frentes de Atlético Nacional, que jugarán también la final de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. “Sinceramente, no influye. Tenemos que enfocarnos en nosotros. Si ellos juegan una o dos finales, será tema de Nacional. En nuestro caso, tenemos una sola oportunidad y estamos enfocados en ello. Trabajaremos al máximo para quedarnos con la victoria y sacar un buen resultado. Además, es una motivación extra para Nacional que esté en dos finales, en fin“.

