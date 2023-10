América de Cali tiene una de las mejores plantillas de la Liga Colombiana, es por esto que junto al buen rendimiento que ha tenido, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, por lo que la intención de la dirigencia y cuerpo técnico es poder clasificar a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

En el caso de conseguir la clasificación al torneo continental, algunos hinchas han pedido que uno de los jugadores que les gustaría vistiendo nuevamente la camiseta ‘escarlata’, es el mediocampista Rafael Carrascal, quien brilló en su paso por el club y tiene un gran presente con Cerro Porteño de Paraguay, en donde es gran figura.

Pues Carrascal habló en una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, allí se refirió a lo que es su actualidad, pero también de América, en donde confesó que su deseo es el de regresar al conjunto vallecaucano, ya que es el lugar en el que mejor lo han tratado y en donde fue muy feliz.

“Yo siempre me veo jugando en América, cuando Dios lo disponga nuevamente y esperemos que llegue ese día. Ese es un sueño que tengo, donde me sentí feliz, en mi país encontré un lugar donde me disfrutaron y yo también disfruté y quiero volver a vivir eso”, dijo Rafael, declaraciones que emocionaros a los hinchas del club ‘escarlata’ que desean verlo nuevamente en el equipo

¿Cómo es la actualidad de Rafael Carrascal en Cerro Porteño?

El talentoso mediocampista ha estado presente en 12 de los 16 partidos que se han disputado de la Liga de Paraguay con Cerro Porteño, el cual se ubica en la segunda posición de la tabla con 30 puntos, a siete de líder que es Libertad, en donde el colombiano se ha convertido en un futbolista fundamental para el equipo, manejando los hilos en el medio campo.

Además, Carrascal también ha realizado su aporte goleador, con los tres tantos que ha convertido, todos de muy buena factura y teniendo como principal característica la gran pegada del volante, anotaciones por las que ha recibido muchos elogios últimamente por parte de la prensa paraguaya.

¿Cómo fue el paso de Rafael Carrascal en América de Cali?

El mediocampista llegó a los ‘Diablos Rojos’ en el año 2019 en donde estuvo hasta el 2021, allí disputó en total 74 compromisos, anotó dos goles y logró salir bicampeón, con los títulos de Liga del 2019 y 2020, siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla, ganándose así el cariño de los aficionados.

