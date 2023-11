América de Cali sufrió una muy prematura eliminación de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023, tras perder en la tercera jornada ante Atlético Nacional, resultado que dejó muy tristes a sus hinchas, que tenían una alta expectativa en poder llegar a la final, por lo que han llovido muchas críticas al entrenador Lucas González.

Una parte de la afición y de la prensa, han expresado duras palabras contra el técnico bogotano y hasta han pedido su salida para el 2024, es por esto que ante el rotundo fracaso de los ‘Diablos Rojos’, la mayor expectativa estaba en conocer en cuál sería la determinación del mayor accionista de la institución, Tulio Gómez.

Pues el dirigente americano habló del tema en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, allí lamentó la eliminación del equipo y no poder conseguir el gran objetivo que tenían proyectado que era llegar a la final del campeonato, pero a pesar de esto, confirmó que el entrenador Lucas González seguirá en el América para el año 2024, teniendo la intención de fortalecer el proceso.

“Sí señor Lucas sigue como DT de América de Cali. Queremos hacer un proceso y el ejemplo es lo que hizo Millonarios con Gamero, queremos que haya continuidad”, fueron las palabras de Gómez, las cuales eran las esperadas, teniendo en cuenta que las últimas semanas también había asegurado que la intención que tienen desde el club es hacer un proceso a largo plazo.

¿Qué dijo Lucas González, tras la derrota ante Atlético Nacional?

El entrenador del América aseguró que la idea que tienen es poder ir a cada estadio a conseguir una victoria, pero lamentablemente, los resultados no se le dieron, pero es la intención por la que lo trajeron al club, proceso que continuará realizando, con la incorporación de algunos refuerzos para el 2024.

“Intentamos arriesgarlo todo en diferentes partidos y hoy lo intentamos con la nómina que teníamos. Una de las razones por las que en tan poco tiempo me traen al América es porque es un equipo que está obligado a ganar, donde quiera que vaya y no a especular. No logramos convertir en las ocasiones que tuvimos y ellos ganan con una que tuvieron”.

Los flojos números de Lucas González jugando cuadrangulares

Hasta el momento, el entrenador bogotano ha dirigido 9 partidos por cuadrangulares desde que es entrenador de un equipo profesional, esto con Águilas Doradas y América de Cali, en donde el saldo es netamente negativo, con 7 derrotas, 2 empates y ninguna derrota, para 2 puntos de 27 posibles, 6 goles a favor y 16 en contra.

