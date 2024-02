“Le hemos invertido unos 20 millones de dólares. El equipo ya está dando utilidades, pero nosotros nunca le sacamos un peso al América. En la última asamblea en la que hubo utilidades, a los accionistas les preguntamos si repartíamos dividendos y todos votamos que no porque al América hay que capitalizarlo, dejarlo sin deudas y reinvertirle”, confesó Tulio.

En diálogo con AS Colombia, Tulio Gómez dio pistas de las cifras que puede ganar un jugador ‘top’ en América de Cali, que en este caso serían futbolistas de la talla del portero Joel Graterol, el ídolo Adrián Ramos o Edwin Cardona. Sin dar datos específicos, el máximo accionista sí lanzó números de topes salariales que hay en el equipo rojo, que están guardados exclusivamente para jugadores de ‘alto calibre’ y reconocidos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.