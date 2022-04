El ciclista antioqueño ya está en Colombia y apenas dio algunas declaraciones tras el tajante comunicado del Bahrain Victorius, uno de los equipos que se ha ganado su puesto en el World Tour y que creyó en el ciclismo colombiano con un fichaje que prometía hacia el futuro. Pero las cosas fueron diferentes.

Pero lastimosamente todo quedó en veremos y el colombiano fue echado. Se trata de Alejandro Osorio, un gran ciclista que dio de qué hablar en el pelotón colombiano y fue cuestión de tiempo para dar el salto al exterior. La élite le duró muy poco ya que el Bahrain Victorius le dijo no a su continuidad por actos de indisciplina.

Bahrain Victorius fue claro en el comunicado que publicó en redes sociales: "Bahrain Victorious ha rescindido su acuerdo con Alejandro Osorio luego de múltiples incumplimientos de contrato. El equipo desea a Alejandro lo mejor para su futuro". No dice nada más. Las reiteradas faltas del colombiano forzaron la decisión de la escuadra árabe.

Las cosas son más claras con la explicación de Milan Erzen, presidente del equipo Bahrain Victorius, en 'Velonews: "No es una cosa, pero desde el principio hizo muchas cosas equivocadas y no podemos aceptar eso. Puso a los ciclistas y al personal en situaciones difíciles. Algunas cosas que no puedes aceptar. Tenemos 100 personas en nuestro equipo y las reglas son para todos. Le dimos una advertencia después de un par de cosas, pero las volvió a hacer. Así que decidimos rescindir el contrato. Es más, durante las carreras salió de la burbuja de COVID".

"Tuvimos algunos inconvenientes, no es nada grave. Por ahora el abogado me dijo que lo mejor era no hablar del tema, pero no es nada grave; fueron algunos inconvenientes en las carreras. Creo que los problemas fueron más que todo por el idioma porque yo no les entendía nada... Tuvimos un desacuerdo y ya está. Hubo algún problema y yo me vine para Colombia... Por el momento debo esperar qué me dice el abogado y qué sigue", dijo Alejandro Osorio.