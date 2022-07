Nairo Quintana realizó una gran etapa 16 en el Tour de Francia, en donde se metió en el cuarto puesto de la clasificación general, es por esto que el colombiano mantiene viva la ilusión de meterse al podio.

Tras finalizar la carrera, Quintana habló con la agencia EFE, allí expresó su satisfacción por haber conseguido subir dos puestos en la clasificación general y afirmó mantener la ilusión de meterse en el podio.

Nairo además resaltó que su cuerpo de buena manera, lo que es una buena señal para lo que falta de competencia.

"Me he quedado a rueda, sabía que no podía hacerles daño. Mis rivales son los de la tercera plaza en el podio, veremos lo que pasa en los próximos días. Es buena señal que el cuerpo haya funcionado bien hoy", dijo Quintana.

El colombiano aseguró que su equipo, Arkea, es competitivo y se merece ser Wolrd Tour, es por esto que se merecen estar ahí y van a conseguirlo.

"Con el equipo estamos muy motivados. Cuando vinimos al Tour dijimos que somos competitivos. A los que dicen que sumamos puntos en carreras pequeñas les estamos demostrando que también lo hacemos en las grandes, en la París-Niza, en Cataluña y otras. Somos un equipo competitivo, merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar".