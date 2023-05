Este domingo 14 de mayo se llevó a cabo la etapa número nueve del Giro de Italia, la cual fue una contrarreloj y que no dejó muy buenas noticias para Colombia, debido a lo que ocurrió con el ciclista Rigoberto Urán, el cual no participará más de la competencia, en lo que es una dura baja para el equipo Education First.

Por medio de sus redes sociales, el equipo estadounidense confirmó que el antioqueño se retira del Giro, debido a que contrajo Covid 19, por lo que no podrá seguir en competencia, noticia que sin duda entristece al colombiano que se preparó para afrontar esta importante carrera, pero ahora por fuerza mayor le tocó bajarse de ella.

"Rigoberto Urán ha dado positivo por Covid tras mostrar síntomas esta tarde. Dejará el Giro y se tomará este tiempo para descansar antes de reanudar la carrera", publicó el Education First por medio de sus redes sociales.

'Rigo' estaba en la posición número 22 del Giro de Italia, a 6 minutos y 23 segundos del líder de la competencia que es Remco Evenepoel, siendo el segundo mejor colombiano en la carrera, tras Santiago Buitrago que es 19. Ahora Urán deberá seguir su preparación para lo que será de lo que resta del calendario en donde se espera que compita en el Tour de Francia.