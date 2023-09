La Vuelta a España sigue en marcha y cada etapa llena de más emoción a los aficionados del ciclismo internacional. Este viernes se disputó la etapa reina entre Formigal y el Col du Tourmalet que dejó como ganador al danés Jonas Vingegaard, quien llegó solo a la meta luego de un contundente ataque faltando siete kilómetros.

El estadounidense Spp Kuss se mantiene como líder en la clasificación general tras una fracción que dejó unos primeros puertos complicados que puso a prueba a los favoritos. La gran sorpresa del día la dio el belga Remco Evenepoel, quien perdió contacto con el pelotón principal.

Fuera de las carreteras y ya en redes sociales se presentó un confuso hecho por parte de la cuenta oficial del certamen en X. El CM publicó una imagen con un copy que no se sabe si fue intencional o simplemente un error que pasó desapercibido.

“Y entran… SEPP KUSS y PRIMOZ ROGLIC. ¡Exhibición! And here they come… SEPP KUSS and cousin ROGLIC. What an exhibition!”, publicaron con la foto de los pedalistas llegando a la meta. Lo curioso es que no se sabe si lo tradujeron ellos de forma jocosa o no se fijaron en la traducción de la aplicación.