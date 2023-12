Movistar Team, luego de romper el mercado del ciclismo mundial, le demuestra confianza a Nairo Quintana y lo confirma para el Giro de Italia y la Vuelta a España 2024, dos de las más importantes carreras del World Tour en las que el pedalista boyacense ya expresó sus capacidades y se quedó con el título de 2014 (Giro) y 2016 (Vuelta). Son competencias que ‘El Cóndor’ conoce a la perfección y parece que le volverá a apuntar a la victoria.

En la presentación del equipo para 2024, Eusebio Unzué confirmó los dos eventos que marcarán la diferencia en el calendario de Nairo Quintana el próximo año. Además, Movistar Team confirmó las responsabilidades que tendrá el boyacense. En el Giro de Italia, será el líder junto a su paisano Einer Rubio, mientras que en la Vuelta a España le dejará el liderazgo al local Enric Mas, siendo el campeón colombiano el segundo en la fila, al borde de poder dar una sorpresa.

“Venimos de la concentración de Calpe, 12 días anteriores a la presentación y allí hemos terminado un poco de concretar los calendarios prácticamente de Todo el equipo. Ya hemos dejado un poco claro que Nairo (Quintana) conducirá al equipo, será nuestro líder junto con Einer (Rubio) en el Giro de Italia; Enric (Mas) liderará al equipo en el Tour y ambos estarán también en la Vuelta a España”, comento Unzué.

“Enormemente agradecido y emocionado, no contento, sino feliz. Feliz de esta nueva temporada, nueva época también, con la que ha sido siempre nuestra marca, mi marca, me ha apoyado mucho durante toda esta década y que la llevo, como muchos compañeros del equipo, y siempre la he llevado en el corazón”, comentó Nairo Quintana sobre el Movistar Team y sus planes para 2024.

Nairo se refirió al ambicioso calendario para 2024

“Tengo que ser sincero, para decirles que tengo que volverme a encontrar. El Giro es una carrera que la he hecho pocas veces, pero que lógicamente me gusta mucho y la Vuelta sí que la conocemos, además estamos en casa, y cumpliremos 100 años con una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad para hacerlo muy bien, para aportar y hacer un gran equipo, con mucha fuerza, junto con Enric, y poder dar lo mejor de nosotros”, dijo Nairo sobre el Giro y la Vuelta.

De esta manera, Nairo Quintana sumará la tercera participación en el Giro de Italia, fue campeón en el 2014 y segundo en el 2017. Por su parte, será su quinta cita en la Vuelta a España, siendo campeón en 2016. La primera presentación oficial del boyacense en el calendario 2024 es en el Tour Colombia 2.1 que recorrerá Boyacá y Cundinamarca.

Encuesta ¿Cuáles serían las aspiraciones de Nairo Quintana para el Giro y la Vuelta? ¿Cuáles serían las aspiraciones de Nairo Quintana para el Giro y la Vuelta? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.