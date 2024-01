Los cinco eventos deportivos que Colombia no se puede perder en el 2024

Colombia pasa la página tras un 2023 lleno de emociones y mira lo que será el 2024 en cuanto a lo deportivo, que se ve con altas expectativas y permite la ilusión de todo un país. Varios deportes, entre ellos el fútbol y el ciclismo, siempre tendrán el primer lugar y se llevan las miradas, pues no se descartan triunfos o sucesos históricos. Hay cinco eventos durante este nuevo año que abren el mar de posibilidades y que ningún colombiano se puede perder.

El primero de ellos es la Copa América que se realizará en Estados Unidos y unirá a las selecciones de Conmebol y Concacaf. Se desarrollará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio. La Selección Colombia quedó en el Grupo D junto a Brasil, Paraguay y el ganador del repechaje Costa Rica vs. Honduras. El equipo colombiano mantiene un gran nivel con Néstor Lorenzo, hace unas muy buenas Eliminatorias hasta el momento y sigue invicto. Eso da para que sea un evento imperdible en el país.

El otro evento importante que se robará las miradas son los Juegos Olímpicos de París 2024, que también se realizarán a mitad de año, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. La delegación colombiana anhela obtener medallas de oro y hacer vibrar nuevamente a un país. Es un suceso clave para el deporte, pues el levantamiento de pesas, BMX, ciclismo de pista o ciclismo de ruta, pueden dar sorpresas.

Sin duda, son los eventos top que tendrán la vista de Colombia en primera fila. Deportistas de la talla de Mariana Pajón, Luis Díaz, James Rodríguez, Martha Bayona y Kevin Quintero hacen ilusionar con muy buenas presentaciones en Copa América y Juegos Olímpicos.

El ciclismo también no se puede perder en 2024

Asimismo, el ciclismo de ruta y sus grandes vueltas serán de atracción para el pueblo colombiano. El efecto Nairo Quintana en Movistar Team abre un mar de ilusiones en Colombia y al menos, si nada extraordinario sucede, el pedalista boyacense estará en el Giro de Italia y Vuelta a España, competencias que ya ha ganado. La expectativa estará por su rendimiento físico y si podrá luchar por el podio o Top 10 de estas pruebas.

El Tour de Francia es otra competencia que Colombia no podrá perderse. La ronda francesa, que comenzará el 29 de junio y finalizará el 21 de julio, tendrá a los mejores ciclistas del mundo y también no se descartan sorpresas, pues Santiago Buitrago o Einer Rubio (aún no está confirmada la participación de ambos), tienen el perfil de ser revelación en esta prueba.

