Según la Inteligencia Artificial, Daniel Felipe Martínez puede ganar la Vuelta a España

No suena descabellado. El pedalista colombiano ha tenido un 2024 de mucha exigencia, a tal punto que pudo ser subcampeón del Giro de Italia detrás de Tadej Pogacar, el esloveno que parece está en otro mundo y con casi 10 minutos de diferencia obtuvo el trofeo. Dani fue el primero de ‘los humanos’ en la prueba italiana. España se deja ver como una firme posibilidad para subir a lo más alto.

Vuelve la ilusión de Colombia en el ciclismo, uno de los deportes que más triunfos le da ha dado al país y compite con la halterofilia como la disciplina insignia nacional por las victorias obtenidas. Nuevamente, un ‘Escarabajo’ estará en acción en una de las competencias más grandes del calendario mundial. La Vuelta a España hace su aparición y Daniel Felipe Martínez no descarta un título.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.