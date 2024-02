Vale destacar que estos tres referentes no aparecen en el Top 30 de la clasificación general del Tour Colombia, pero seguramente es un panorama que cambiará incluso desde la mencionada segunda jornada. Cristian Muñoz (26°), Brandon Rivera (19°), Jhonatan Restrepo (8°) y Diego Ochoa (27°), son algunos escaladores que ya se ubican dentro de los primeros puestos de la general y no se descartan sorpresas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.