De esta manera, Fernando Gaviria se adjudica la cuarta victoria en el Tour Colombia 2024 y se cataloga como un duro rival para Mark Cavendish esta temporada en las grandes del World Tour. Eso sí, durante los metros finales, se presentó una reclamación del joven italiano Davide Persico, quien alegaba un cierre en la vía del paisa que no lo dejó avanzar.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.