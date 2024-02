En lo que tiene que ver con la clasificación general, el oriundo de Villapinzón, Rodrigo Contreras, es el nuevo líder, Harold Tejada es segundo a seis segundos y el italiano Andrea Piccolo es tercero a 11″. César Guavita y Yeison Reyes son cuarto y quinto, respectivamente, a 17″. Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Egan Bernal siguen escalando posiciones y el único que no está en el Top 20 es el pedalista del Movistar Team.

Durante el recorrido, los ciclistas pasaron por varios altibajos, algunas subidas, descensos y tramos planos que físicamente resultan en sufrimiento si no se administra la energía, sumándole los 2720 metros sobre el nivel del mar en los que se compitió. Egan Bernal y Rigoberto Urán midieron fuerzas para poder definir en la avenida universitaria, pero la velocidad de Alejandro Osorio se hizo imposible de igualar.

El Tour Colombia 2024 continúa su camino por el departamento de Boyacá y esta vez los ojos se colocaron en la ciudad de Tunja. La capital boyacense no le falló al espectáculo del ciclismo y se comportó a la altura. Una brillante jornada, llena de obstáculos, batallas, frío y mucha velocidad. Al final, el paisa Alejandro Osorio, actual campeón nacional de ruta, se quedó con la victoria. Rodrigo Contreras, por su parte, es el nuevo líder en la clasificación general.

