Mariana Pajón es considerado por muchos como la deportista más importante en la historia de Colombia, esto gracias a sus campeonatos mundiales, las medallas logradas en Juegos Olímpicos, más decenas de preseas que ha ganado en otros campeonatos, manteniéndose con el paso de los años en la élite del ciclismo BMX.

La antioqueña es muy querida por los colombianos, es así que en los diferentes eventos que participa, suele recibir expresiones de cariño, es por esto que a muchos les sorprendió la noticia que indicaba que la deportista había tomado la decisión de retirarse a partir del 2024, información que le arrugó el corazón a sus miles de seguidores.

Sobre el tema se pronunció la propia Mariana por medio de su cuenta de ‘X’, allí desmintió tajantemente que esté pensando en retirarse del BMX, por el contrario, afirmó que seguirá compitiendo y defendiendo los colores de Colombia por mucho más tiempo, debido a que se siente muy bien para seguir en las diferentes carreras que le vienen de cara al futuro.

“¡No he anunciado mi retiro! Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mí la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar”, expresó Pajón, acabando así con los rumores de un posible adiós a la actividad profesional, por lo que los miles de fanáticos que tiene, no solamente en Colombia, sino que a lo largo del mundo, podrán seguir disfrutando de la reina del BMX.

Las medallas olímpicas de Mariana Pajón

La antioqueña es una de las máximas ganadoras por Colombia en unos Juegos Olímpicos, tras ganar su primer oro en el año 2012 en la ciudad de Londres, cuatro años después, en Río de Janeiro 2016, Mariana repitió la presea dorada en el BMX, haciendo historia, pero la pedalista no pararía y en el 2020 en Tokio, se quedó con la de plata.

¿Estará Mariana Pajón en los próximos Juegos Olímpicos?

Ante su confirmación de no retirarse del BMX, seguramente Mariana estará en los Juegos Olímpicos del 2024, los cuales se realizarán en la ciudad de París, Francia, en donde buscará conseguir su cuarta medalla en esta competencia, para seguirse afianzando como una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia.

Encuesta ¿Es Mariana Pajón la deportista más importante en la historia de Colombia? ¿Es Mariana Pajón la deportista más importante en la historia de Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.