Hay que tener en cuenta que la ‘Bicolor’ se comienza a alejar del Mundial 2026. Es obligatorio el triunfo ante la máquina de Néstor Lorenzo y hacer respetar la capital peruana. La situación con el técnico Jorge Fosati no es fácil, pero ganándole a Colombia daría un verdadero golpe de confianza, pensando en los próximos juegos de la fase clasificatoria.

La Selección Colombia ajusta detalles y viaja a Lima para enfrentar a Perú, en partido válido por la séptima fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. En el Estadio Nacional de Lima, el equipo colombiano no descarta la victoria, espera mantener su invicto en la fase clasificatoria y dar un paso gigante hacia el Mundial 2026, teniendo en cuenta que Perú es última en la tabla de posiciones y no la pasa bien.

