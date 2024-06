El próximo 20 de julio se dará el inicio a la Copa América 2024 que se desarrollará en los Estados Unidos, en donde la Selección Colombia es una de las candidatas a llegar a la final e ir por el título, es por esto que hay mucha expectativa en lo que pueda hacer la ‘tricolor’, por lo que se espera un importante acompañamiento por parte de la afición.

El torneo continental será transmitido para la televisión colombiana por los canales RCN, Caracol, Win Sports y DSports, siendo este último el único que transmitirá la totalidad de los compromisos, mientras que los tres primeros mostrarán solamente algunos de los juegos, incluidos los de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo.

Carlos Antonio Vélez y la molestia por los derechos de la Copa América

Sobre el tema de los derechos de transmisión que tendrá la Copa América, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, en donde expresó su inconformismo porque a RCN y Caracol solamente les quisieron vender seis partidos, hecho que lo tiene muy molesto al reconocido comentarista.

“En el Canal RCN transmitiremos los partidos… los que nos vendieron, porque no nos quisieron vender toda la Copa América. Apenas un pedacito. Caracol y RCN hemos tenido que comprar lo que nos vendieron, apenas que fueron seis partidos y eso fue lo que compramos”, dijo Carlos Antonio en medio de su molestia.

Argentina campeón de la Copa América 2021 de Brasil. Foto: Buda Mendes/Getty Images.

Carlos Antonio Vélez le salió al paso a las críticas

Precisamente porque serán pocos los partidos que transmitirá RCN, fue que el periodista se anticipó a los cuestionamientos que vendrán por parte de los aficionados que quieren ver la totalidad o gran parte de los juegos de la Copa América, por lo que indicó que el deseo del canal era el de adquirir todo el torneo, pero les tocó agarrar lo único que les vendieron.

“Es muy fácil decir: ‘estos no transmiten todos los partidos’, pero, ¿qué hacemos si no los venden todos? Es como el Mundial, solamente vendieron la mitad. La otra mitad se la quedan… no siempre los partidos que uno quiere, sino los partidos que ellos quieren que transmitamos. Son unos negocios medio raros, pero existen y es lo que hay. Eso para que la gente lo entienda porque después salen a decir y a escribir cada bobada por ahí”, expreso el periodista.