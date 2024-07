Ante las duras situaciones por las que atraviesa, en su cuenta de Instagram, Néstor Lorenzo dio una contundente respuesta sobre la Selección Colombia, y alejó los rumores. En el posteo el argentino aleja cualquier posibilidad de irse de la ‘Tricolor’. Es más, está concentrado en los objetivos del equipo colombiano. No habría problema con su renovación, tampoco pone mucho cuidado a las ofertas del exterior y le está dando manejo a la grave situación personal que está viviendo.

Néstor Lorenzo durante la Copa América 2024. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Viendo esto, ¿Es posible que Néstor Lorenzo se vaya de la Selección Colombia ? Se cree difícil que ante este fructífero contexto el técnico argentino dé un paso al costado, pero en los mejores momentos las cosas también pueden tomar drásticas direcciones. En las últimas horas, salió a la luz una posibilidad de que ya no esté más al frente de la ‘Tricolor’. Tres situaciones lo pondrían a pensar.

Más allá de que no se ganó, la Copa América 2024 dejó buenas sensaciones en la Selección Colombia. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, el equipo colombiano promete con más éxitos en los próximos meses. El subtítulo en Estados Unidos dejó en evidencia un altísimo nivel deportivo. Ante Argentina se acarició el trofeo gracias al hambre de cada uno de ellos, que comienzan a aumentar su valor en el mercado.

