También se sumaría la baja del otro lateral, Matías Viña, quien tuvo que retirarse contra Brasil por desgaste muscular. Aún tiene opciones de aparecer en el once titular de Marcelo Bielsa.

Federico Valverde con Toni Kroos en el Real Madrid. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Se sabe que Nahitan Nández, lateral del equipo charrúa, deberá cumplir con una suspensión, producto de su expulsión en el encuentro contra la Selección Brasil en Las Vegas, por los cuartos de final de la Copa América 2024, un golpe contra Rodrygo no pasó desapercibido y vio la tarjeta roja. Bielsa piensa y trabaja en su reemplazo. Un volante del Real Madrid, llamado a reemplazar a Toni Kroos y quien ejerce como capitán de Uruguay, es el llamado a suplir a Nández.

En medio de la previa, se conoció el grave problema que enfrenta la Selección Uruguay para semifinales. L os ‘peros’ tienen al técnico Marcelo Bielsa ‘contra las cuerdas’ , todo pasa por una serie de bajas que tendrá en la defensa en el Bank Of America Stadium de Charlotte. Hay dos confirmadas y otra duda.

