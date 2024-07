La Selección Colombia presentaría algunas variantes en su once titular para enfrentar a Uruguay.

James, Arias y Luis Díaz serán titulares contra Uruguay. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Para este partido, programado para el próximo 10 de julio 2024 a partir de las 7:00 pm, hora colombiana, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, la Selección Colombia presentaría algunas variantes en su once titular, principalmente en la zona media de la cancha. Se cree que los demás titulares son los habituales de Néstor Lorenzo.

El recital ante los panameños demostró nuevamente un potencial en el recambio y que todos los futbolistas responden a las necesidades en la cancha. Néstor Lorenzo no baja la guardia, mantiene los ‘pies sobre la tierra’ y analiza las fortalezas y debilidades de la Selección Uruguay, que eliminó en penaltis a Brasil tras un 0-0 en Las Vegas.

Contra Panamá, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo dos variantes en su titular, Mateus Uribe y Johan Mojica se presentaron en el once inicial, en reemplazo de Jefferson Lerma y Déiver Machado. De resto, el equipo colombiano fue el mismo que se manejó en la frase de grupos, que lo dejó en el primer puesto del grupo D.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.