Entre las principales figuras de la Copa América 2024 hay un común denominador: la Selección Colombia es uno de los equipos favoritos para ganar el título. Sin embargo, el entrenador Néstor Lorenzo volvió a ratificar con un firme mensaje que no piensa como Lionel Messi y todos los que dan a la Tricolor como favorita.

Uno de los primeros protagonistas en hablar sobre el seleccionado colombiano fue el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez al decir que “Estados Unidos está en casa, Colombia, Uruguay y Brasil. No son tres equipos está Copa América, para mí hay cinco o seis”, cuando Gastón Edul, del canal TyC Sports, le preguntó por los equipos más fuertes en la Copa América. Leo Messi se iba a sumar a esta premisa.

“Cuando arranca un campeonato sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia y Ecuador. Después, se hace muy difícil jugar los partidos, y creo que va a ser una Copa América muy igualada”, le dijo Messi al portal Infobae y Néstor Lorenzo volvería a hablar sobre este tema.

Al entrenador de la Selección Colombia le preguntaron en conferencia de prensa tras la victoria contra Estados Unidos del 8 de junio por la opinión de jugadores como Lionel Messi que daba a la Tricolor como favorita en la Copa América 2024 y el DT sostuvo que “creo que estamos bien, vamos partido a partido y no creo que seamos favoritos“. Hasta ahí, una respuesta muy diplomática, pero una buena dosis de picante futbolero iba a decir presente con un nuevo mensaje.

Toda la Selección Colombia que jugará la Copa América 2024. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Eudalio Arriaga, campeón con Colombia de la Copa América 2001, se sumó a este tema y en una entrevista exclusiva con BOLAVIP entendió la postura de Néstor Lorenzo al decir que “el profe se tiene que quitar ese peso de encima o esa responsabilidad que le da Messi, pero Messi es realista y está viendo el nivel que tiene Colombia y que tiene Uruguay. Sabe que estamos a la par las cuatro selecciones (Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay)“. Esta polémica sobre el favoritismo de la Tricolor aún no iba a acabar.

El mensaje de Lorenzo a Messi y a los que dan favorito a Colombia

“Saben que estamos ilusionados, pero el tema es que casi nunca gana el favorito. Generalmente, se pone al favorito al que quieren voltear. Entonces, no nos vamos a subir en eso, nosotros vamos partido a partido. Es más, menos que partido a partido, pelota a pelota les digo a los jugadores. Así se ganan los partidos. Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada para mañana (24 de junio vs Paraguay). En lo mental es un compromiso interno de apuntar a algo, pero no algo ya, la Copa América es un torneo muy importante, pero el proceso sigue y es el Mundial y las Eliminatorias. Entonces, el compromiso nuestro es crecer un poquito cada día y dar un pasito adelante. A mi criterio, así se trabaja en un proceso largo”, afirmó Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.

Lo que no hace Néstor Lorenzo con el invicto y los jugadores de Colombia

La Selección Colombia llega al partido contra Paraguay del lunes 24 de junio a las 5:00 P.M. por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América con un invicto de 23 partidos y 20 bajo la era de Néstor Lorenzo. Es más, en los últimos ocho encuentros todos fueron victorias, pero no esto no agranda al entrenador de la Tricolor, ya que afirmó que “vamos partido a partido y no pensamos en el invicto. A los jugadores no les habló de eso“.