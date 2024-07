“Yo no diría que haría lo mismo (pelear con los hinchas), pero estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Creo que tenemos que reforzar un poco más la seguridad”, dijo Emiliano Martínez en la rueda de prensa.

‘Dibu’ Martínez también asistió a la rueda de prensa para meter más fuego a horas de la cita en el Hard Rock Stadium. El arquero del Aston Villa no se guardó nada, dio su concepto sobre lo que pasó en la semifinal Uruguay vs. Colombia y sin sorprender, apoyó a los jugadores uruguayos, que se vieron involucrados en trifulca con hinchas colombianos en Charlotte.

Lionel Scaloni, DT de Argentina. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)

El invicto sigue creciendo. Lorenzo acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Dato que no pasa desapercibido en Lionel Messi y la Selección Argentina, que se alistan para el trascendental juego en Miami. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

Es la primera final del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es histórico y algo muy especial para él, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y cumple con un buen torneo que le mantiene en el favoritismo por el título. No es un secreto que ha podido encontrar el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados. Para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América y Argentina no la tiene fácil.

