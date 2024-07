“Llegamos a Miami, pudimos ver el partido de Uruguay y Colombia, sabíamos que cualquiera de los dos que pasara, iba y va a ser muy duro. Por algo, Colombia hace tanto tiempo que no pierde, es una selección que tiene muy buenos jugadores, muy intensa, arriba tiene gente rápida y dinámica”, fue el concepto de Lionel Messi sobre la ‘Tricolor’, arrancando con el invicto que se ha conseguido en los últimos años.

Lionel Messi, jugador argentino. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

El invicto sigue creciendo, acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. La Selección Argentina, por su parte, también se alista para el trascendental juego que le permitirá a Lionel Messi ilusionarse con la segunda Copa América para su palmarés. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

