El ex jugador mencionó uno de los puntos débiles de Argentina que podría aprovechar Colombia.

Colombia tiene un partido importante, quizás el más importante del 2024 para la selección, será contra la Argentina de Lionel Messi. Sin embargo, la buena noticia es que los cafeteros tendrían un par de ventajas considerables en la Final de la Copa América 2024.

Estas ventajas fueron analizadas y reveladas por el ‘Tren’ Valencia, jugador veterano de Colombia que jugó dos Copas del Mundo con la selección en 1994 y 1998. Según lo que él mencionó, las ventajas radican en la edad de Messi y Ángel Di María, ambos jugadores que ya no están jugando al mismo nivel que hace 10 años.

Valencia, en declaraciones recientes, afirmó que Colombia tiene jugadores rápidos y jóvenes que podrían fácilmente superar y marcar a Messi sin ningún problema, evitando que haga pases o penetraciones al área donde podría resultar peligroso.

Las palabras del ‘Tren’ Valencia son un espaldarazo anímico para la selección colombiana

El exjugador Adolfo ‘Tren’ Valencia ha estado opinando sobre las debilidades de la selección argentina de cara a la final de la Copa América 2024. En sus declaraciones para ESPN Argentina, Valencia señaló que Lionel Messi ya no posee la misma velocidad y ritmo de juego que en años anteriores.

Messi en un partido de la Copa América 2024 contra Canadá.

“Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona, que se sacaba seis, siete rivales, ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años”.

Además de Messi, Valencia también mencionó a Ángel Di María como otra de las debilidades del equipo argentino. Enfatizó que los jugadores colombianos son mucho más jóvenes que ellos y podrían marcarlos con facilidad.

“Entonces los colombianos, que están jóvenes, tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Y Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24, 27 años… Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar”.

“A Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitarle mérito a todo lo que ha hecho, que siempre fui hincha de él. Lo respeté como jugador y como persona, porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Yo soy hincha de eso”.

¿Jugó el ‘Tren’ Valencia en la Copa América?

Sí, Adolfo Valencia sí jugó con la selección colombiana en la Copa América de 1993, que se celebró en Ecuador. Durante el torneo, marcó dos goles en los cinco partidos que disputó. Colombia obtuvo el tercer lugar en esa edición.