Transfermarkt armó el once más valioso con los jugadores de la Copa América.

¿Hay colombianos? El once más valioso de la Copa América 2024

La Copa América 2024 está a punto de comenzar y el certamen, en el que participarán todas las selecciones de Conmebol y 6 de Concacaf, juntará a varios de los futbolistas más valiosos del mundo. Armamos el once ideal con los jugadores más valiosos según la plataforma Transfermarkt.

No es secreto que Conmebol cuenta con varias de las principales estrellas del fútbol a nivel internacional. Contando con 3 selecciones multicampeonas del mundo y combinados con asombroso presente, como la Selección Colombia, se espera la presencia de estrellas de clase mundial en esta Copa América.

En base a los datos de la plataforma Transfermarkt, se puede armar el once ideal de la Copa América 2024 en base a los valores de mercado de cada una de las figuras de las selecciones. Bajo estos parámetros y con un esquema 4-4-2, el once ideal queda con un total de 10 jugadores de Conmebol y solo 1 de Concacaf.

Así queda el once ideal de los jugadores más valiosos de la Copa América

Ederson Moraes de Brasil y Manchester City (35 millones); Nahuel Molina de Argentina y Atlético de Madrid (28 millones), Ronald Araujo de Uruguay y FC Barcelona (70 millones), Gabriel Magalaes de Brasil y Arsenal (70 millones), Alphonso Davies de Canadá y Bayern Múnich (50 millones); Rodrygo de Brasil y Real Madrid (110 millones), Alexis Mac Allister de Argentina y Liverpool (75 millones), Federico Valverde de Uruguay y Real Madrid (120 millones), Vinícius Jr. de Brasil y Real Madrid (180 millones); Julián Álvares de Argentina (90 millones), Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milán (110 millones).

Es importante aclarar que este once ideal solo toma en cuenta las posiciones naturales de cada uno de los futbolistas que participarán en la Copa América. De tomar en cuenta posiciones secundarias, Ronald Arajo desplazaría a Nahuel Molina en el lateral derecho y daría ingreso al brasileño, Gleison Bremer a la zaga central. Así mismo, Bruno Guimaraes de Brasil entraría a la mitad de la cancha en lugar de Mac Allister.

No hay jugadores de la Selección Colombia

En base a la última actualización de Transfermarkt, el único jugador que podría competir por un puesto en el once ideal de futbolistas más valiosos es Luis Díaz. Estando valorado en 75 millones de euros, el guajiro supera a muchos de los integrantes del once. No obstante, este juega en la misma posición de Vinícius, que es el extremo izquierdo más valioso del mundo.